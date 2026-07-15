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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Valle, resultado del último sorteo hoy miércoles 15 de julio de 2026

Lotería del Valle, resultado del último sorteo hoy miércoles 15 de julio de 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo 4857 este 15 de julio de 2026 con un premio mayor de $9.000 millones, dejando diversos resultados este miércoles.

Logo oficial de la Lotería del Valle sobre fondo blanco, con la palabra "Valle" escrita dentro de balotas de colores rojo, verde y amarillo.
Consulte aquí los números ganadores y el premio mayor de la Lotería del Valle
Foto: Lotería del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

La Lotería del Valle realizó el miércoles 15 de julio de 2026 el sorteo 4857, en el que miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la esperanza de convertirse en los nuevos ganadores. En esta edición, el Premio Mayor de $9.000 millones fue para el billete con el número XXXX de la serie XXX.

Resultados de los premios secos de la Lotería del Valle

Además del premio principal, el sorteo entregó varios premios secos en diferentes categorías.

Revise su billete

Para confirmar si obtuvo alguno de los premios, los participantes deben verificar cuidadosamente tanto el número como la serie de su billete. Los resultados oficiales del sorteo 4857 están disponibles a través de los canales oficiales de la Lotería del Valle.

Quienes no pudieron seguir el sorteo en vivo también pueden consultar la transmisión completa correspondiente al 8 de julio de 2026 para revisar nuevamente todos los resultados.

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