Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 29 de abril de 2026

La Lotería del Valle volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del miércoles 29 de abril de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 4846. En esta ocasión, el premio mayor quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, combinación que convirtió en ganador absoluto a quien posea el billete exacto.



Resultados secos de la Lotería del Valle – sorteo 4846

Como es habitual, este tradicional juego de azar no solo entregó el premio principal, sino que también ofreció múltiples oportunidades de ganar a través de su completo plan de premios secos, distribuyendo importantes sumas entre participantes en diferentes categorías.



Cómo reclamar los premios

Para hacer efectivo cualquier premio, es indispensable que el billete coincida exactamente tanto en el número como en la serie, ya que ambos datos son obligatorios para validar el acierto.Los resultados corresponden exclusivamente al sorteo 4846 del 29 de abril de 2026.

Por ello, se recomienda a los jugadores verificar la información únicamente a través de los canales oficiales de la lotería y conservar el billete en buen estado, pues este es el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.