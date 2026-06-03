Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 3 de junio de 2026

La Lotería del Valle volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del miércoles 3 de junio de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 4851. En esta oportunidad, el premio mayor fue para el número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el resultado más esperado de la jornada.

Premios secos de la Lotería del Valle

Además del premio principal, la lotería entregó una amplia bolsa de premios secos que repartieron millones de pesos entre los participantes afortunados.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?

Para reclamar cualquiera de los premios entregados en el sorteo, los participantes deben verificar que coincidan exactamente tanto el número como la serie del billete. Ambos datos son indispensables para validar el acierto y autorizar el pago correspondiente.

Asimismo, se recomienda consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de la lotería, con el fin de evitar errores o inconvenientes durante el proceso de reclamación.



Otro aspecto fundamental es conservar el billete en buen estado, ya que este documento constituye el único soporte válido para demostrar la titularidad del premio y realizar el cobro.

Los resultados publicados corresponden al sorteo 4851 de la Lotería del Valle, realizado oficialmente el miércoles 3 de junio de 2026.