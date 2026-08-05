Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 5 de agosto de 2026

La Lotería del Valle celebró este miércoles 5 de agosto de 2026 el sorteo 4861, en el que miles de colombianos participaron con la ilusión de llevarse uno de los premios en juego. En esta oportunidad, el Premio Mayor de $9.000 millones quedó en manos del billete XXXX de la serie XXX.

Resultados de la Lotería del Valle sorteo 4861

Además del premio principal, el sorteo entregó múltiples premios secos de diferentes valores.

A continuación, se presentan los resultados completos para que los jugadores puedan verificar si su billete fue uno de los afortunados.

¿Cómo saber si ganó la Lotería del Valle?

Para comprobar si un billete resultó ganador en el sorteo 4861 de la Lotería del Valle, es necesario verificar que tanto el número como la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados por la lotería.Los participantes también pueden consultar el listado completo de premios a través de los canales oficiales de la entidad. Asimismo, quienes no siguieron el sorteo en directo tienen la posibilidad de revisar la transmisión oficial para confirmar los números favorecidos y conocer todos los premios entregados.

