Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 29 de julio de 2026

La Lotería del Valle realizó este miércoles 29 de julio de 2026 el sorteo 4859, una nueva oportunidad para que miles de colombianos buscaran convertirse en millonarios. En esta edición, el Premio Mayor de $9.000 millones fue para el billete con el número XXXX de la serie XXX.

Premios secos de la Lotería del Valle sorteo 4859

A continuación, conozca los resultados completos del sorteo y descubra cómo verificar si su billete resultó ganador.

¿Cómo saber si ganó la Lotería del Valle?

Para confirmar si obtuvo alguno de los premios del sorteo 4859 de la Lotería del Valle, es indispensable revisar tanto el número como la serie del billete, ya que ambos deben coincidir con los resultados oficiales.

Los jugadores pueden consultar la lista completa de ganadores a través de los canales autorizados de la Lotería del Valle. Asimismo, quienes no pudieron seguir el sorteo en vivo tienen la opción de ver nuevamente la transmisión oficial para verificar todos los números favorecidos y los premios entregados.

