Lotería Risaralda, resultados del sorteo hoy viernes 8 de mayo de 2026

La Lotería de Risaralda volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en Colombia con la realización de su sorteo número 2947, llevado a cabo en la noche del viernes 8 de mayo de 2026. De acuerdo con los resultados oficiales publicados por la lotería, el número ganador del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el principal resultado de la noche.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

La entidad también publicó la imagen oficial correspondiente al sorteo 2947, donde los participantes pueden consultar todos los resultados. Se recomienda revisar cuidadosamente el billete, verificando tanto el número como la serie, para confirmar si se encuentra entre los ganadores.

Quienes deseen revivir el sorteo completo pueden hacerlo a través de los canales oficiales de la lotería, una de las más tradicionales del Eje Cafetero.