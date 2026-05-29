Loterías de Bogotá, MiLoto y ColorLoto: resultados del 28 de mayo de 2026

El jueves 28 de mayo de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Bogotá, MiLoto y ColorLoto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.

Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2847

La Lotería de Bogotá celebró en la noche de este jueves 28 de mayo de 2026 el sorteo número 2848, uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia. En esta edición, el premio mayor quedó en manos del billete con el número 5351 de la serie 215, combinación que rápidamente se convirtió en una de las más consultadas por los jugadores.

Resultado MiLoto, último sorteo jueves 28 de mayo

En el sorteo 544 de MiLoto, realizado este jueves 28 de mayo de 2026 en Colombia, se dieron a conocer los números ganadores que marcaron la suerte de miles de jugadores en todo el país. El resultado del sorteo fue: 08 - 37 - 38 - 15 - 05.

Resultado del último sorteo hoy jueves 28 de mayo

El sorteo de ColorLoto, integrante de la familia Baloto y caracterizado por combinar números y colores en su mecánica, llevó a cabo el sorteo número 187 del jueves 28 de mayo de 2026.

Publicidad

De acuerdo con los resultados oficiales divulgados tras el evento, la combinación ganadora estuvo compuesta por las siguientes seis balotas: 6 (negro) - 2 (blanco) - 6 (blanco) - 3 (negro) - 3 (verde) - 1 (amarillo).