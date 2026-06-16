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MiLoto: cayó acumulado de $300 millones y estos fueron los números ganadores del 15 de junio de 2026

Un afortunado acertó los cinco números de MiLoto y se llevó el premio mayor de $300 millones. Conozca los resultados completos del sorteo 554.

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Miloto, resultados
Foto: Baloto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

MiLoto realizó este lunes 15 de junio de 2026 su sorteo número 554, que tenía un acumulado de $300 millones. La jornada dejó un gran ganador que logró acertar los cinco números sorteados y se llevó el premio mayor.

Un ganador se llevó el premio mayor

De acuerdo con la información del sorteo, una persona logró acertar los cinco números y obtuvo un premio de $300.000.000. Los números ganadores del sorteo fueron: 11 - 16 - 28 - 33 - 38. Además, el sorteo registró un total de 6.611 ganadores en las diferentes categorías de premios, con una premiación global de $353.378.700.

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Distribución de premios por aciertos

La repartición de premios quedó de la siguiente manera:

  • 5 aciertos: 1 ganador, premio total de $300.000.000.
  • 4 aciertos: 19 ganadores, premio total de $11.182.450.
  • 3 aciertos: 581 ganadores, premio total de $18.156.250.
  • 2 aciertos: 6.010 ganadores, premio total de $24.040.000.

Estos resultados reflejan una amplia participación de jugadores que lograron obtener premios en las categorías secundarias.

Nuevo acumulado de MiLoto

Tras la entrega del premio mayor, MiLoto anunció que el nuevo acumulado será de $120 millones, cifra con la que comenzará el próximo sorteo. La caída del acumulado representa una noticia destacada para los seguidores de este juego de azar, ya que confirma que uno de los participantes consiguió la combinación exacta de números requerida para quedarse con el premio principal.

¿Qué es MiLoto?

MiLoto es una modalidad de juego en la que los participantes deben acertar una combinación de cinco números para ganar el premio mayor. Además del premio principal, existen categorías adicionales que reconocen a quienes obtienen cuatro, tres o dos aciertos.

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