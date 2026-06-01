MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 1 de junio de 2026

En el sorteo 546 de MiLoto, realizado este lunes 1 de junio de 2026 en Colombia, se dieron a conocer los números ganadores que marcaron la suerte de miles de jugadores en todo el país. El resultado del sorteo fue:

Cómo jugar MiLoto en Colombia

MiLoto es un juego de azar operado por Baloto en Colombia que permite participar con una apuesta sencilla y de bajo costo. Para jugar, cada persona debe elegir cinco números del 1 al 39, aunque también existe la opción de dejar que el sistema seleccione los números de forma automática. El valor de cada apuesta es de $4.000 y los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados o plataformas digitales oficiales.

Los sorteos de MiLoto se realizan en horario nocturno y los jugadores pueden ganar premios acertando los números sorteados según el plan de premios vigente. El premio mayor se obtiene al coincidir con las cinco cifras ganadoras, mientras que también existen categorías adicionales para quienes acierten menos números. Los resultados oficiales se publican después de cada sorteo en los canales autorizados del operador.

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Recomendación importante para jugadores

Siempre es clave verificar los resultados en los canales oficiales de MiLoto o con su operador autorizado. La información presentada corresponde a datos del sorteo, pero la validación final debe hacerse con fuentes oficiales.