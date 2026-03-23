MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 23 de marzo de 2026

El sorteo número 506 de Miloto se realizó el lunes 23 de marzo de 2026, dejando un nuevo acumulado para el próximo juego luego de que no se registraran ganadores en la categoría principal de cinco aciertos. Los números seleccionados en esta jornada fueron: (en minutos)



Cómo jugar MiLoto

Miloto se ha consolidado en el mercado colombiano como una alternativa ágil y económica. A diferencia de otros juegos tradicionales, su selección se basa en escoger cinco números del 1 al 39.

Esta estructura técnica ofrece probabilidades competitivas, lo que explica la frecuencia con la que los acumulados son entregados en distintas regiones del territorio nacional.

Desde su lanzamiento, esta modalidad ha buscado captar a un público que prefiere apuestas menores con premios significativos, inyectando además recursos importantes al sistema de salud de Colombia a través de las transferencias legales por concepto de explotación de juegos de suerte y azar.