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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 5 de octubre de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 5 de octubre de 2026

Estos fueron los números que dejó el sorteo 617 de MiLoto este jueves 5 de octubre. El acumulado para este sorteo quedó en $400 millones.

Miloto hoy
Resultados MiLoto
Foto: Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

MiLoto realiza este lunes, 5 de octubre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.

  • La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este lunes 5 de octubre de 2026 es: 36 - 07 - 16 - 25 - 34.

MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.

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¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?

Para este lunes, 5 de octubre de 2026, el acumulado de MiLoto era de $350 millones.

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Cuando no se registra un ganador en la categoría de cinco aciertos, el acumulado del premio mayor aumenta para la siguiente jornada, por lo cual quedó en $350 millones para el sigueinte sorteo, de acuerdo con la mecánica del juego.

Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.

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