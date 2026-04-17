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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 17 de abril de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 17 de abril de 2026

El sorteo 521 de MiLoto llegó con un acumulado a $120 millones tras el reciente sorteo en donde alguien se llevó el premio mayor.

miloto-resultados-hoy.jpg
Miloto, resultados hoy
Foto: Miloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

El sorteo número 521 de MiLoto, realizado el viernes 17 de abril de 2026, concluyó sin ganadores del premio mayor, lo que provocó que el acumulado ascienda a $160 millones para el próximo sorteo. De acuerdo con la información oficial del juego, los números ganadores fueron

El acumulado previo se encontraba en $120 millones, pero al no registrarse acertantes con los cinco números, el premio principal quedó desierto. Este comportamiento es habitual en juegos de azar como MiLoto, donde la probabilidad de acertar la combinación completa es menor frente a otras categorías de premio.

MiLoto, operado por el Operador Nacional de Juegos, se ha consolidado como una de las opciones de juego más accesibles dentro del portafolio de loterías del país, gracias a su mecánica sencilla y a su bajo costo de participación. Los sorteos se realizan con frecuencia y permiten acumular premios cuando no hay ganadores en la categoría principal, lo que incrementa el interés de los jugadores.

Las autoridades recomiendan a los jugadores verificar sus tiquetes únicamente en canales oficiales y mantener prácticas de juego responsable, recordando que estos juegos dependen completamente del azar.

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