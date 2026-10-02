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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 2 de octubre de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 2 de octubre de 2026

Estos fueron los números que dejó el sorteo 617 de MiLoto este viernes 2 de octubre. El acumulado para este sorteo quedó en $300 millones.

Logo oficial de MiLoto de Baloto con el número seis y fondo azul.
Imagen oficial de la marca MiLoto por Baloto, un juego de azar regulado en Colombia. Las estadísticas y números ganadores se actualizan después de cada sorteo oficial.
Foto: Baloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

MiLoto realiza este viernes 2 de octubre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.

  • La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este viernes 2 de octubre de 2026 es:

MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.

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¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?

Para este viernes, 2 de octubre de 2026, el acumulado de MiLoto era de $300 millones.

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Cuando no se registra un ganador en la categoría de cinco aciertos, el acumulado del premio mayor aumenta para la siguiente jornada, por lo cual quedó en $320 millones para el siguiente sorteo, de acuerdo con la mecánica del juego.

Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.

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