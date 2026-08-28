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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 28 de agosto de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 28 de agosto de 2026

Consulte los números ganadores del sorteo 597 de MiLoto de este viernes 28 de agosto de 2026. Conozca el acumulado entregado, el total de premiación y el nuevo premio para la siguiente jornada.

Logo oficial de MiLoto de Baloto con el número seis y fondo azul.
Imagen oficial de la marca MiLoto por Baloto, un juego de azar regulado en Colombia. Las estadísticas y números ganadores se actualizan después de cada sorteo oficial.
Foto: Baloto
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 28 de ago, 2026

El sorteo número 596 de MiLoto, jugado este viernes, 28 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $260 millones de pesos.

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La combinación ganadora del sorteo 596 de este viernes 28 de agosto de 2026 fue: 36 - 21 - 11 - 13 - 27.

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¿Cómo jugar MiLoto?

  1. Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).
  2. Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.
  3. ¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.
  4. Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.
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