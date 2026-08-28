MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 28 de agosto de 2026

Actualizado: 28 de ago, 2026
El sorteo número 596 de MiLoto, jugado este viernes, 28 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $260 millones de pesos.
La combinación ganadora del sorteo 596 de este viernes 28 de agosto de 2026 fue: 36 - 21 - 11 - 13 - 27.
¿Cómo jugar MiLoto?
- Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).
- Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.
- ¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.
- Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.