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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultados del último sorteo hoy martes 12 de mayo de 2026

MiLoto, resultados del último sorteo hoy martes 12 de mayo de 2026

Conozca los resultados del sorteo 535 de MiLoto del martes 12 de mayo de 2026.

miloto-resultados-hoy.jpg
Miloto, resultados hoy
Foto: Miloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de may, 2026

En el sorteo 535 de MiLoto, realizado este martes 12 de mayo de 2026 en Colombia, se dieron a conocer los números ganadores que marcaron la suerte de miles de jugadores en todo el país. La combinación entregó varios ganadores. Además, el resultado impacta directamente el acumulado, que continúa siendo uno de los principales atractivos del juego para los próximos sorteos.

Recomendación importante para jugadores

Siempre es clave verificar los resultados en los canales oficiales de MiLoto o con su operador autorizado. La información presentada corresponde a datos del sorteo, pero la validación final debe hacerse con fuentes oficiales.

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