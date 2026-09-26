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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Paisita Día, resultado del último sorteo de hoy sábado 26 de septiembre de 2026

Paisita Día, resultado del último sorteo de hoy sábado 26 de septiembre de 2026

El chance Paisita Día juega todos los días después del mediodía. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026.

Paisita Día.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

El Paisita Día es uno de los chances más consultados en Antioquia. Este sorteo ofrece diferentes modalidades de apuesta y permite a los jugadores participar con números de una a cuatro cifras.

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Resultado del Paisita Día hoy, sábado 26 de septiembre de 2026

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El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 26 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: (en minutos)
  • Últimas dos cifras: (en minutos)
  • Últimas tres cifras: (en minutos)
  • La quinta: (en minutos)

Horario del sorteo Paisita Día

El Paisita Día se juega de lunes a sábado a la 1:00 p. m. Los domingos y días festivos, el sorteo se realiza a las 2:00 p. m.

Después del sorteo, los resultados son publicados mediante los canales autorizados y en los puntos de venta, donde los participantes pueden consultar y verificar sus tiquetes.

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Cómo jugar el chance Paisita Día

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El Paisita Día cuenta con diferentes modalidades para realizar las apuestas, según el número de cifras que el jugador decida seleccionar.

  • 4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.
  • 4 cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden.
  • 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden establecido.
  • 3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden.
  • 2 cifras (pata): se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden.
  • 1 cifra (uña): corresponde a acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta jugar el Paisita Día

El valor mínimo para participar en el Paisita Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $25.000. El jugador puede escoger la modalidad que prefiera y definir el valor de su apuesta dentro de los límites establecidos.

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Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Para solicitar el pago de un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, sin alteraciones, además de su documento de identidad original y una copia legible del mismo.

Los requisitos pueden variar dependiendo del valor del premio:

  • Premios menores a 48 UVT: se solicita la documentación básica.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos requeridos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.
  • Premios mayores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, con una fecha de expedición no superior a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

El Paisita Día mantiene una presencia importante en Antioquia y ofrece diferentes modalidades para quienes participan en sus sorteos diarios.

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