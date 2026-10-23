Paisita Día, resultado del último sorteo de hoy viernes 23 de octubre de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y una de las opciones preferidas por miles de apostadores en Colombia.

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 23 de octubre de 2026 es el 2224 - 4. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el punto de venta autorizado para confirmar si corresponde al resultado oficial.



Número ganador: 2224

Dos últimas cifras: 24

Tres últimas cifras: 224

La quinta: 4

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Cómo se juega el chance

El chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio depende del monto obtenido. En todos los casos, el ganador deberá presentar la documentación correspondiente.

Documentos fundamentales

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio