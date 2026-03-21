Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 21 de marzo de 2026

El chance Paisita Día sigue posicionándose como uno de los sorteos más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas revisan a diario los resultados para saber si su número fue el ganador. Su constancia y facilidad de acceso lo convierten en una de las opciones preferidas dentro de los juegos de azar.



Número ganador del Paisita Día hoy, sábado 21 de marzo de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 21 de marzo 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos más valorados por los apostadores es la puntualidad del sorteo y la rapidez con la que se publican los resultados. Este juego se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite participar de manera constante.

Horarios oficiales:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se difunden a través de canales oficiales y puntos de venta autorizados, facilitando la consulta inmediata.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece varias formas de apostar, lo que permite a cada jugador elegir según su estrategia y nivel de riesgo. Cada modalidad tiene diferentes probabilidades y premios, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar solo la última cifra.

Esta variedad permite optar por premios mayores o por alternativas con más probabilidades de acierto.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Las personas que resulten ganadoras deben dirigirse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de cobro.



Documentos básicos

Para reclamar el premio es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento

Requisitos según el monto ganado

El proceso varía de acuerdo con el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: además de los documentos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Mayor a 182 UVT: se exige toda la documentación anterior y una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza por transferencia en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta forma, el sistema de reclamación se ajusta al monto del premio, garantizando mayor control y seguridad para los ganadores.

