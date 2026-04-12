Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, domingo 12 de abril de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, con fuerte presencia en el departamento de Antioquia. Su dinámica sencilla y la variedad de modalidades de apuesta lo han convertido en una opción habitual para miles de personas que consultan los resultados diariamente.



Resultado del Paisita Día hoy, domingo 12 de abril de 2026

El número ganador del chance Paisita Día para este domingo 12 de abril de 2026 fue el en minutos. La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

El Paisita Día se juega todos los días en horarios establecidos, lo que facilita a los apostadores hacer seguimiento oportuno de los resultados:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Generalmente, los resultados se publican pocos minutos después del sorteo en canales oficiales y puntos autorizados, permitiendo una verificación rápida.



Cómo jugar el chance Paisita Día

Este juego se caracteriza por su accesibilidad, ya que permite apostar desde montos bajos hasta valores más altos. Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial según la modalidad seleccionada.

Entre las principales formas de apostar se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto

acertar las cuatro cifras en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

acertar las cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto

acertar las tres últimas cifras en orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas alternativas permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto, según la estrategia del jugador.



Cuánto cuesta apostar

El Paisita Día ofrece un rango de apuesta flexible:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Esto permite ajustar la inversión de acuerdo con el presupuesto de cada participante.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos:



Tiquete original en buen estado, sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básico.

solo se requieren los documentos básico. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con su funcionamiento práctico, múltiples modalidades y reglas claras para el cobro de premios, el Paisita Día continúa posicionándose como una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.