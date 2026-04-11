Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 11 de abril de 2026

El chance Paisita Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, con especial presencia en el departamento de Antioquia. Su mecánica sencilla y la variedad de modalidades de apuesta lo convierten en una opción frecuente para miles de jugadores que consultan a diario los resultados.



Resultado del Paisita Día hoy, sábado 11 de abril de 2026

El número ganador del chance Paisita Día para este sábado 11 de abril de 2026 fue el 1157 - 3. La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.

Número ganador: 1157

Dos últimas cifras: 57

Tres últimas cifras: 157

La quinta: 3

Horario del sorteo Paisita Día

Los sorteos del Paisita Día se realizan todos los días en horarios definidos, lo que facilita a los participantes seguir de cerca los resultados:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Por lo general, los números ganadores se publican pocos minutos después del sorteo a través de canales oficiales y puntos autorizados, permitiendo una verificación ágil.



Cómo jugar el chance Paisita Día

Este juego se destaca por su accesibilidad, ya que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos. Para obtener un premio, el número seleccionado debe coincidir con el resultado oficial según la modalidad elegida.

Entre las principales formas de apostar se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten a los jugadores elegir entre mayores premios o más probabilidades de acierto, según su estrategia.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Día

El proceso de cobro de premios varía según el monto ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos:



Presentar el tiquete original en buen estado, sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Adicionalmente, dependiendo del valor del premio, se pueden exigir condiciones específicas:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Gracias a su funcionamiento práctico, sus múltiples modalidades de juego y un proceso claro para el cobro de premios, el Paisita Día se mantiene como una de las alternativas preferidas por los apostadores en el país.