Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 17 de mayo de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos más populares en Antioquia y en diferentes regiones de Colombia. Este sorteo, inspirado en la cultura paisa, se transmite diariamente por Teleantioquia y reúne a miles de apostadores que esperan acertar las cifras ganadoras.



Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 17 de mayo de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a todos los ganadores de esta jornada. Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

La quinta balota, implementada desde 2025, se convirtió en una alternativa adicional para quienes buscan incrementar sus posibilidades de ganar al acertar otras combinaciones durante el sorteo.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y festivos el resultado se conoce después de las 2:00 p. m.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con distintas modalidades que premian según la cantidad de números acertados y el orden en que coincidan con el resultado oficial. Además, desde 2025 el juego incorporó una quinta balota o número adicional que puede aumentar las ganancias.



Cómo se juega el chance

El juego cuenta con varias modalidades de apuesta que ofrecen premios diferentes dependiendo de las cifras acertadas:

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Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día

Los requisitos para reclamar un premio dependen del valor ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios para todos los casos.

Documentos fundamentales:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el premio:

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