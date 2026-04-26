Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, domingo 26 de abril de 2026

Para este domingo 26 de abril de 2026, el número ganador del chance Paisita Día fue (en minutos). La organización felicitó a los ganadores y recomendó verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si la apuesta resultó premiada.



Resultado del Paisita Día hoy, domingo 26 de abril de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, con una fuerte presencia en el departamento de Antioquia.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días en horarios establecidos, lo que facilita a los jugadores consultar los resultados a tiempo:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Generalmente, los resultados oficiales se publican pocos minutos después a través de canales autorizados y puntos de venta.



Cómo jugar el chance Paisita Día

Este juego se destaca por su accesibilidad, permitiendo apostar desde montos bajos. Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial según la modalidad seleccionada.

Principales modalidades:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto

acertar las cuatro cifras en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

acertar las cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto, según la estrategia de cada jugador.



Cuánto cuesta apostar

El Paisita Día ofrece un rango de apuestas flexible, adaptado a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

El proceso de cobro depende del valor ganado, pero en todos los casos se deben presentar los documentos básicos:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos adicionales según el monto del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles

Gracias a su mecánica práctica, sus múltiples opciones de apuesta y un proceso claro para reclamar premios, el Paisita Día continúa posicionándose como una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.

