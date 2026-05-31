Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 31 de mayo de 2026

El chance Paisita Día continúa siendo uno de los juegos de azar más populares en Antioquia y otras regiones de Colombia. Su transmisión diaria por Teleantioquia y la posibilidad de participar con diferentes modalidades de apuesta lo han convertido en una de las opciones preferidas por miles de jugadores que buscan conocer cada día los números ganadores.

Número ganador del Paisita Día hoy, 31 de mayo de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 31 de mayo de 2026 es el en minutos. Felicitaciones a todos los ganadores de esta jornada. Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Paisita Día?

El Paisita Día realiza sorteos todos los días de la semana en horarios establecidos:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: después de las 2:00 p. m.

Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después del sorteo a través de canales autorizados y puntos de venta.

Cómo jugar el chance Paisita Día

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta que permiten elegir entre mayores premios o más posibilidades de acierto.



Las opciones disponibles son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Los valores de apuesta van desde $500 hasta $25.000, lo que permite participar con distintos presupuestos.

Requisitos para reclamar un premio del Paisita Día

Los ganadores deben presentar una serie de documentos para realizar el cobro del premio. Los requisitos pueden variar según el monto obtenido.

Documentos básicos

Tiquete original debidamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

únicamente requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: también deben presentar una certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días y a nombre del titular registrado en el tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Gracias a sus sorteos diarios, la variedad de modalidades de juego y la incorporación de la quinta balota, el Paisita Día se mantiene como una de las alternativas de chance más consultadas por los colombianos.