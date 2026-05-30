Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 30 de mayo de 2026

El chance Paisita Día continúa siendo uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y otras regiones del país. Este sorteo, que toma su nombre de la cultura paisa y es transmitido por Teleantioquia, atrae diariamente a miles de apostadores que buscan probar su suerte con diferentes modalidades de juego. Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 y hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, es necesario acertar el número ganador en el mismo orden en que es anunciado durante el sorteo.

Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 30 de mayo de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el resultado y confirmar la validez del tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de jugar con una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite incrementar las posibilidades de obtener premios al acertar simultáneamente otras combinaciones.

A qué hora juega Paisita Día

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado se juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y festivos el sorteo se lleva a cabo a las 2:00 p. m. Los resultados pueden consultarse poco después de finalizar cada transmisión oficial.

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Cómo se juega el chance

El juego ofrece distintas modalidades de apuesta, cada una con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

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Los requisitos para reclamar un premio dependen del valor ganado, aunque existen algunos documentos básicos que son obligatorios en todos los casos:

Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Para premios inferiores a 48 UVT, basta con presentar la documentación básica.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT, además será necesario diligenciar el Formato SIPLAFT disponible en los puntos de venta autorizados.

En caso de premios superiores a 182 UVT, también se deberá presentar una certificación bancaria expedida con una vigencia no mayor a 30 días y a nombre de la persona registrada en el tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.