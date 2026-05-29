Paisita Día, resultado del último sorteo hoy viernes 29 de mayo de 2026

El chance Paisita Día continúa figurando entre los sorteos más tradicionales y consultados de Antioquia, donde diariamente miles de personas esperan la publicación de las cifras oficiales para verificar si su apuesta resultó favorecida.

Resultado del Paisita Día hoy, viernes 29 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Paisita Día, reconocido sorteo de Antioquia, para este viernes 29 de mayo de 2026 dejó como ganador el número (en minutos).



Número ganador:

Últimas dos cifras:

Últimas tres cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora juega el Paisita Día?

Los sorteos del Paisita Día se realizan todos los días en horarios establecidos para que los jugadores puedan conocer rápidamente las cifras ganadoras.

Horarios oficiales



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados son divulgados en plataformas oficiales y establecimientos autorizados en diferentes regiones del país.

Cómo jugar el chance Paisita Día

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El Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, permitiendo que cada participante elija entre mayores premios o más posibilidades de acierto según la estrategia seleccionada.

Modalidades disponibles



4 cifras directas (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinadas: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directas: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinadas: acertar las cifras en cualquier posición.

acertar las cifras en cualquier posición. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten realizar apuestas sencillas o buscar premios más altos dependiendo de la modalidad elegida.

¿Cuánto cuesta jugar el Paisita Día?

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El valor de las apuestas se ajusta a diferentes presupuestos, motivo por el cual este chance sigue siendo una de las opciones más populares entre los jugadores.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Requisitos para reclamar premios

Los jugadores que resulten favorecidos deberán presentar algunos documentos básicos para realizar correctamente el proceso de cobro.

Documentación necesaria



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto ganado



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente con fecha de expedición no mayor a 30 días.

En premios de mayor valor, el pago suele realizarse mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, diferentes formas de apostar y amplia presencia en Antioquia y otras regiones del país, el Paisita Día continúa siendo uno de los chances más reconocidos por los colombianos.