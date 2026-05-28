Paisita Día, resultado del último sorteo hoy jueves 28 de mayo de 2026

El chance Paisita Día, uno de los sorteos más populares de Antioquia, continúa siendo una de las opciones favoritas entre los colombianos que diariamente prueban suerte con diferentes modalidades de apuesta. Miles de jugadores consultan cada tarde los resultados oficiales para verificar si lograron acertar las cifras ganadoras.

Su facilidad para jugar y la posibilidad de participar con montos accesibles han permitido que este chance se mantenga entre los más tradicionales y consultados del país.

Resultado del Paisita Día hoy, jueves 28 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Paisita Día de Antioquia para este jueves 28 de mayo de 2026 dejó como ganador el número 5507 - 9. Los apostadores podrán verificar su tiquete en puntos autorizados o con vendedores oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.



Número ganador: 5507

Últimas dos cifras: 07

Últimas tres cifras: 507

Quinta balota: 9



¿A qué hora juega el Paisita Día?

Los sorteos del Paisita Día se realizan todos los días en horarios establecidos para que los jugadores puedan consultar rápidamente las cifras ganadoras.

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Horarios oficiales



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados son publicados en plataformas autorizadas y puntos oficiales de venta en todo el país.

Cómo jugar el chance Paisita Día

El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta que permiten elegir entre mayores premios o más probabilidades de acierto, dependiendo de la estrategia de cada jugador.

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Modalidades disponibles



4 cifras directas (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinadas: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directas: acertar las tres últimas cifras en orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en orden correcto. 3 cifras combinadas: acertar las cifras en cualquier posición.

acertar las cifras en cualquier posición. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten realizar apuestas sencillas o buscar premios más altos según la modalidad elegida.

¿Cuánto cuesta jugar el Paisita Día?

El valor de las apuestas se adapta a distintos presupuestos, una de las razones por las que este juego sigue siendo tan popular entre los aficionados al chance.

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Requisitos para reclamar premios

Las personas que resulten ganadoras deberán presentar algunos documentos básicos para realizar el cobro del premio.

Documentación necesaria



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto ganado



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

únicamente requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente con fecha de expedición no mayor a 30 días.

En premios de mayor valor, el pago suele realizarse mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios y múltiples modalidades de apuesta, el Paisita Día continúa consolidándose como uno de los chances más reconocidos y consultados por los jugadores en Antioquia y diferentes regiones de Colombia.