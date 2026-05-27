Paisita Día, resultado del último sorteo hoy miércoles 27 de mayo de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos más reconocidos y consultados por los colombianos, especialmente en Antioquia, donde miles de personas revisan a diario las cifras oficiales para saber si su apuesta fue favorecida.

Este popular juego de azar se realiza todos los días en horas de la tarde y continúa atrayendo jugadores gracias a sus diferentes formas de apuesta y a la posibilidad de participar con montos económicos.

Resultado del Paisita Día hoy, miércoles 27 de mayo de 2026

El sorteo más reciente del chance Paisita Día ya fue realizado y los apostadores están atentos a la publicación oficial de las cifras ganadoras para comprobar si acertaron en alguna modalidad.



El resultado oficial del Paisita Día para este miércoles 27 de mayo de 2026 dejó como ganador el número (en minutos). Los jugadores podrán consultar sus tiquetes en puntos autorizados o con distribuidores oficiales para validar posibles premios.

Resultado completo del Paisita Día



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

Quinta balota: (en minutos)

La organización del sorteo recomienda revisar los tiquetes únicamente en establecimientos autorizados para evitar inconvenientes durante el proceso de verificación.

Horarios del sorteo Paisita Día

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Los sorteos del Paisita Día se llevan a cabo todos los días en horarios establecidos, permitiendo que los participantes conozcan rápidamente los resultados oficiales.

Horario oficial



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, las cifras ganadoras son divulgadas en canales oficiales y puntos de venta autorizados en diferentes regiones del país.

¿Cómo se juega el Paisita Día?

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El Paisita Día es considerado un juego de fácil acceso porque permite apostar desde valores bajos. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Modalidades disponibles



Cuatro cifras directas (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinadas: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier posición.

ganar acertando las cuatro cifras en cualquier posición. Tres cifras directas: acertar las tres últimas cifras en orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en orden correcto. Tres cifras combinadas: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente el último número.

Estas opciones les permiten a los jugadores elegir entre premios más altos o mayores posibilidades de ganar con apuestas más sencillas.

Valor de las apuestas del Paisita Día

El costo de participación se ajusta a diferentes presupuestos, motivo por el cual este chance continúa siendo uno de los favoritos entre los aficionados a los juegos de azar.



Valor mínimo de apuesta: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Valor máximo de apuesta: $25.000 pesos colombianos.

Requisitos para reclamar premios

Las personas que resulten ganadoras deben cumplir con ciertos requisitos para recibir el pago correspondiente, dependiendo del monto obtenido.

Documentación requerida



Presentar el tiquete original en buen estado.

Llevar el documento de identidad original.

Entregar una fotocopia legible de la cédula.

Condiciones según el premio



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: deben diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: necesitan presentar una certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días.

En premios de mayor valor, el desembolso se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar alrededor de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios y diferentes modalidades para apostar, el Paisita Día continúa consolidándose como uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia.