Paisita Día, resultado del último sorteo hoy martes 26 de mayo de 2026

El chance Paisita Día continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los colombianos, especialmente en Antioquia, donde miles de personas revisan diariamente los resultados oficiales para comprobar si su apuesta fue premiada.
Este tradicional juego de azar se realiza todos los días después del mediodía y sigue destacándose entre los jugadores por sus diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de participar con montos accesibles.
Resultado del Paisita Día hoy, martes 26 de mayo de 2026
El número ganador del sorteo Paisita Día de este martes 26 de mayo de 2026 se conocerá (en minutos). Los participantes podrán verificar sus tiquetes en puntos autorizados o con vendedores oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.
Número ganador del Paisita Día
- Número ganador: (en minutos)
- Últimas dos cifras: (en minutos)
- Últimas tres cifras: (en minutos)
- La quinta: (en minutos)
La entidad organizadora recomendó revisar el tiquete únicamente en puntos autorizados para confirmar cualquier premio obtenido.
Horario del sorteo Paisita Día
Publicidad
Los sorteos del Paisita Día se llevan a cabo todos los días en horarios establecidos, lo que permite a los apostadores conocer rápidamente los resultados oficiales.
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Después de cada sorteo, los resultados son publicados a través de canales oficiales y establecimientos autorizados en todo el país.
Cómo jugar el chance Paisita Día
El Paisita Día se caracteriza por ser un juego de fácil acceso, ya que permite realizar apuestas desde valores bajos. Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial según la modalidad elegida por cada jugador.
Publicidad
Modalidades de apuesta
- 4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.
- 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.
- 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.
- 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras exactas.
- 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.
Estas modalidades permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto con apuestas más sencillas.
Cuánto cuesta jugar el Paisita Día
El valor de las apuestas en este chance se adapta a distintos presupuestos, lo que ha contribuido a su popularidad entre los jugadores.
- Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.
- Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.
Cómo reclamar un premio del Paisita Día
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado. Sin embargo, existen algunos requisitos básicos que deben presentarse en todos los casos.
Documentos necesarios
- Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Requisitos según el valor del premio
- Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.
- Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.
- Premios superiores a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente con fecha no mayor a 30 días.
En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar cerca de ocho días hábiles.
Con sorteos diarios y múltiples opciones de apuesta, el Paisita Día sigue posicionándose como uno de los chances más consultados por quienes buscan probar suerte en Colombia.