Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, jueves 26 de marzo de 2026

El chance Paisita Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, con una fuerte presencia en Antioquia, donde forma parte de la rutina diaria de miles de apostadores.



Número ganador de Paisita Día hoy, jueves 26 de marzo de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 26 de marzo de 2026 es el 3715 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.

Número ganador: 15

Dos últimas cifras: 15

Tres últimas cifras: 715

La quinta: 4

Desde 2025, este sorteo incorporó una nueva alternativa para los jugadores: la “quinta balota” o número adicional. Esta opción permite aumentar las probabilidades de obtener premios más altos, siempre que se acierte junto con el resultado principal.



A qué hora juega Paisita Día

Los sorteos de Paisita Día se realizan todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados suelen publicarse pocos minutos después de cada sorteo a través de los canales oficiales.



Cómo se juega el chance

Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta, en las que el premio depende de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Requisitos para reclamar un premio de Paisita Día

El proceso para reclamar premios depende del monto ganado, aunque en todos los casos se exigen documentos básicos.

Documentos fundamentales:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días) a nombre del titular del tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con estas condiciones, Paisita Día se mantiene como una alternativa accesible y dinámica dentro del mercado de juegos de azar en el país, atrayendo a jugadores que buscan oportunidades rápidas y diversas de ganar.