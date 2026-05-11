Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes 11 de mayo de 2026

Paisita Día es uno de los juegos de chance con mayor tradición en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre está ligado a la cultura paisa y sus sorteos son transmitidos por el canal regional Teleantioquia.



Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 11 de mayo de 2026 es xxxx. Felicitaciones a quienes acertaron en esta jornada. Lo recomendable es verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si corresponde al resultado oficial.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional. Esta modalidad puede aumentar el valor del premio cuando se acierta de manera simultánea con otras cifras del sorteo.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días.

De lunes a sábado juega a la 1:00 de la tarde.

Los domingos y festivos juega a las 2:00 de la tarde.

Al tratarse de hoy, lunes 11 de mayo de 2026, el resultado puede consultarse poco después de la 1:00 p. m.

Este chance permite hacer apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.



Cómo se juega el chance

Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta. El premio cambia según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:

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Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día

El trámite para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque siempre hay documentos básicos que deben presentarse.

Documentos fundamentales:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:



Si el premio es menor a 48 UVT: únicamente se requieren los documentos básicos.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, debe presentarse el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Si el premio es superior a 182 UVT: también se exige una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

Cuando el premio supera ese monto, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

