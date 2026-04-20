Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes 20 de abril de 2026

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre está ligado a la cultura paisa y sus sorteos se transmiten a través de Teleantioquia, lo que le ha permitido consolidar una amplia audiencia.

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 20 de abril de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a quienes acertaron. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una “quinta balota” o número adicional, lo que permite aumentar el valor del premio si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado se juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y festivos el sorteo se lleva a cabo a las 2:00 p. m.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los participantes deben acertar las cifras en el mismo orden en que son anunciadas en el sorteo. A continuación, se puede seguir la transmisión en vivo:



Cómo se juega el chance

El juego ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo del nivel de acierto y el orden de las cifras:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El cobro de premios depende del monto ganado, pero existen requisitos básicos que siempre se deben cumplir:

Documentos fundamentales:

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Tiquete original, diligenciado correctamente y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio: