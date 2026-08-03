Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes 3 de agosto de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y una de las opciones preferidas por miles de apostadores en Colombia. Su nombre hace homenaje a la cultura paisa y sus sorteos son transmitidos por Teleantioquia, lo que permite a los participantes seguir en vivo el resultado oficial.

Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 3 de agosto de 2026 es el (7222 - 9). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el punto de venta autorizado para confirmar si corresponde al resultado oficial.



Número ganador: 7222

Dos últimas cifras: 22

Tres últimas cifras: 222

La quinta: 9

Desde 2025, los apostadores pueden agregar una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite aumentar el valor del premio cuando también se aciertan las demás cifras del sorteo.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número elegido debe coincidir exactamente con el resultado oficial del sorteo, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.



Vea el sorteo en vivo aquí:

A qué hora juega Paisita Día

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado se lleva a cabo a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos se juega a las 2:00 p. m.

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Cómo se juega el chance

El chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

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Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio depende del monto obtenido. En todos los casos, el ganador deberá presentar la documentación correspondiente.

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Documentos fundamentales

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

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Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, será necesario diligenciar y presentar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: también se deberá presentar una certificación bancaria expedida con una vigencia no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el premio será consignado mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.