Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes 4 de mayo de 2026

El chance Paisita Día es uno de los sorteos más conocidos en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y sus resultados se transmiten a través de Teleantioquia, lo que lo convierte en una de las apuestas tradicionales de la región.



Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 4 de mayo de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a los ganadores de la jornada. Se recomienda revisar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar cualquier premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores también tienen la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, una alternativa que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y festivos el sorteo se lleva a cabo a las 2:00 p. m.

Se trata de un juego de azar en el que los participantes pueden apostar desde $500 hasta $25.000. Para ganar, las cifras elegidas deben coincidir en el mismo orden en que salen en el sorteo oficial. La transmisión en vivo puede consultarse aquí:

Publicidad

Cómo se juega el chance

El juego ofrece distintas modalidades de apuesta, según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:

Publicidad

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso de reclamación depende del valor del premio, pero hay documentos básicos que siempre deben presentarse.

Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

Menor a 48 UVT: únicamente se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria expedida con no más de 30 días de antelación y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Con estos datos, los jugadores pueden consultar el resultado del día y tener claridad sobre las modalidades de apuesta y el proceso para reclamar un premio.