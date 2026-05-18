Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes festivo 18 de mayo de 2026

Paisita Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Antioquia y otras regiones del país. Este sorteo, inspirado en la cultura paisa, se ha consolidado entre los apostadores gracias a sus transmisiones diarias y a la posibilidad de participar con diferentes modalidades de apuesta. Además, los resultados se emiten a través de Teleantioquia.

Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes festivo 18 de mayo de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a quienes acertaron en esta jornada. Se recomienda validar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los jugadores cuentan con la posibilidad de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que permite aumentar las ganancias si coincide junto con otras cifras del sorteo.

A qué hora juega Paisita Día

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El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y festivos el resultado se conoce desde las 2:00 p. m.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, las cifras apostadas deben coincidir en el mismo orden del número ganador oficial del sorteo. Las personas interesadas también pueden seguir la transmisión en vivo del juego.

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Cómo se juega el chance

El juego ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.



Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día

El proceso de reclamación depende del valor del premio obtenido, aunque existen documentos obligatorios para todos los casos.

Documentos básicos:

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Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor ganado: