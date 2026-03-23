Paisita Día: resultado del último sorteo hoy, lunes festivo 23 de marzo de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Su nombre refleja la identidad paisa y sus sorteos se transmiten por Teleantioquia, convirtiéndose en una tradición diaria para miles de apostadores.



Número ganador de Paisita Día hoy, lunes festivo 23 de marzo

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes festivo 23 de marzo de 2026 es el (en minutos).

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores pueden optar por agregar una “quinta balota” o número adicional, que incrementa las posibles ganancias si se acierta junto con los demás números del sorteo.

Las apuestas en Paisita Día oscilan entre $500 y $25.000, y para ganar, el número elegido debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.



A qué hora juega Paisita Día

Los sorteos de Paisita Día se realizan diariamente en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados pueden consultarse pocos minutos después de cada sorteo en los canales oficiales del juego.



Cómo se juega el chance

Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta, y el premio depende de cuántas cifras se acierten y en qué orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

Requisitos para reclamar un premio de Paisita Día

El proceso para reclamar un premio varía según el valor del premio, pero siempre requiere algunos documentos básicos:

Documentos fundamentales:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

