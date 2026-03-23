Paisita Día: resultado del último sorteo hoy, lunes festivo 23 de marzo de 2026

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El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Su nombre refleja la identidad paisa y sus sorteos se transmiten por Teleantioquia, convirtiéndose en una tradición diaria para miles de apostadores.
El número ganador del chance Paisita Día de este lunes festivo 23 de marzo de 2026 es el (en minutos).
¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Desde 2025, los jugadores pueden optar por agregar una “quinta balota” o número adicional, que incrementa las posibles ganancias si se acierta junto con los demás números del sorteo.
Las apuestas en Paisita Día oscilan entre $500 y $25.000, y para ganar, el número elegido debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.
Los sorteos de Paisita Día se realizan diariamente en los siguientes horarios:
Los resultados pueden consultarse pocos minutos después de cada sorteo en los canales oficiales del juego.
Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta, y el premio depende de cuántas cifras se acierten y en qué orden:
El proceso para reclamar un premio varía según el valor del premio, pero siempre requiere algunos documentos básicos:
Documentos fundamentales:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):