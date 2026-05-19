Paisita Día, resultado del último sorteo hoy martes 19 de mayo de 2026

El chance Paisita Día continúa siendo uno de los juegos más populares en Antioquia y diferentes regiones del país. Inspirado en la cultura paisa, este sorteo se ha consolidado entre miles de apostadores gracias a sus emisiones diarias y a las distintas modalidades de apuesta disponibles. Además, los resultados oficiales se transmiten a través de Teleantioquia.



Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 19 de mayo de 2026 fue el XXXX, resultado que dejó nuevos ganadores en esta jornada. Las autoridades recomiendan validar el tiquete en un punto autorizado para confirmar cualquier premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el juego incorporó la modalidad de la “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite incrementar las posibilidades de ganar cuando coincide junto con otras cifras del sorteo oficial.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días con diferentes horarios según la jornada:



Lunes a sábado : 1:00 p. m.

: 1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los jugadores pueden hacer apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, las cifras seleccionadas deben coincidir en el mismo orden del resultado oficial.

Cómo se juega el chance Paisita Día

El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de números acertados y el orden de coincidencia:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo : acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

: acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día

El proceso para reclamar premios depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios para todos los casos.

Documentos básicos



Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

