Paisita Día resultado del último sorteo hoy martes 28 de julio de 2026

El chance Paisita Día es uno de los sorteos más populares en Antioquia y otras regiones de Colombia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y los resultados oficiales se transmiten a través de Teleantioquia.

Número ganador de Paisita Día hoy martes 28 de julio de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 28 de julio de 2026 es el XXXX. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con el operador autorizado si su tiquete corresponde al resultado premiado.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras: XX

Tres últimas cifras: XXX

La quinta: X

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una "quinta balota" o "número adicional", una modalidad que permite aumentar las ganancias cuando se acierta junto con las demás cifras del sorteo.



Los apostadores pueden realizar jugadas desde $500 y participar con apuestas de hasta $25.000. Para ganar un premio, las cifras elegidas deben coincidir en el mismo orden de izquierda a derecha con el número ganador del sorteo.

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¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado se juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se lleva a cabo a las 2:00 p. m. Los resultados pueden consultarse poco después de finalizar cada sorteo.

¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

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Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, que entregan premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor obtenido, aunque existen documentos obligatorios para todos los ganadores.

Documentos básicos:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:

