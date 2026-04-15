Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 15 de abril de 2026

El chance Paisita Día se consolida como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde registra una alta participación diaria por parte de los apostadores.



Resultado del Paisita Día hoy, maiércoles 15 de abril de 2026

El número ganador del chance Paisita Día para este miércoles 15 de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días en horarios definidos, lo que permite a los jugadores conocer los resultados de manera oportuna:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después de cada sorteo a través de canales oficiales y puntos de venta autorizados.



Cómo jugar el chance Paisita Día

El Paisita Día se caracteriza por su facilidad de acceso, permitiendo apuestas desde montos bajos. Para obtener un premio, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial según la modalidad seleccionada.

Las principales modalidades de juego son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto

4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas opciones permiten elegir entre mayores premios o probabilidades más altas de acierto, según la estrategia del jugador.



Cuánto cuesta apostar

El Paisita Día ofrece un rango de apuestas flexible que se adapta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

El proceso de reclamación de premios varía según el monto ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios en todos los casos:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del valor del premio, se deben cumplir condiciones adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT

Mayor a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con reglas claras, múltiples modalidades de apuesta y un proceso definido para el cobro de premios, el Paisita Día se mantiene como una de las alternativas más utilizadas por los apostadores en el país.

