Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 25 de marzo de 2026

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El chance Paisita Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, con una fuerte presencia en Antioquia, donde forma parte de la rutina diaria de miles de apostadores.
El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 25 de marzo de 2026 es el 9471 - 2.
¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Desde 2025, este sorteo incorporó una nueva alternativa para los jugadores: la “quinta balota” o número adicional. Esta opción permite aumentar las probabilidades de obtener premios más altos, siempre que se acierte junto con el resultado principal.
Los sorteos de Paisita Día se realizan todos los días en los siguientes horarios:
Los resultados suelen publicarse pocos minutos después de cada sorteo a través de los canales oficiales.
Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta, en las que el premio depende de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
El proceso para reclamar premios depende del monto ganado, aunque en todos los casos se exigen documentos básicos.
Documentos fundamentales:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
Con estas condiciones, Paisita Día se mantiene como una alternativa accesible y dinámica dentro del mercado de juegos de azar en el país, atrayendo a jugadores que buscan oportunidades rápidas y diversas de ganar.