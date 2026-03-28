Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 28 de marzo de 2026

El chance Paisita Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más representativos en Colombia, con gran acogida en Antioquia, donde miles de personas lo incluyen en su rutina diaria.



Número ganador de Paisita Día hoy, sábado 28 de marzo de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 28 de marzo de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este juego incorporó la llamada “quinta balota”, un número adicional que ofrece nuevas oportunidades de ganar premios más altos cuando coincide con el resultado principal.



A qué hora juega Paisita Día

Los sorteos de Paisita Día se realizan todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después de cada sorteo a través de los canales oficiales.



Cómo se juega el chance

El Paisita Día permite realizar apuestas desde los $500 hasta los $25.000, lo que lo convierte en una opción accesible para distintos tipos de jugadores. Para obtener un premio, es clave que el número elegido coincida exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras.

Además, el juego ofrece varias modalidades de apuesta, según la cantidad de números acertados:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar ganancias depende del monto obtenido, pero en todos los casos se deben presentar ciertos documentos básicos:

Documentos obligatorios:



Tiquete original sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento

Según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos

solo documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

diligenciar el Formato SIPLAFT Mayor a 182 UVT: certificación bancaria reciente (máximo 30 días). El pago se realiza por transferencia en aproximadamente ocho días hábiles

Con estas características, el Paisita Día continúa destacándose como un juego dinámico, accesible y atractivo dentro del mercado de apuestas en Colombia.