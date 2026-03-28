Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 28 de marzo de 2026

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El chance Paisita Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más representativos en Colombia, con gran acogida en Antioquia, donde miles de personas lo incluyen en su rutina diaria.
El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 28 de marzo de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Desde 2025, este juego incorporó la llamada “quinta balota”, un número adicional que ofrece nuevas oportunidades de ganar premios más altos cuando coincide con el resultado principal.
Los sorteos de Paisita Día se realizan todos los días en los siguientes horarios:
Los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después de cada sorteo a través de los canales oficiales.
El Paisita Día permite realizar apuestas desde los $500 hasta los $25.000, lo que lo convierte en una opción accesible para distintos tipos de jugadores. Para obtener un premio, es clave que el número elegido coincida exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras.
Además, el juego ofrece varias modalidades de apuesta, según la cantidad de números acertados:
El proceso para reclamar ganancias depende del monto obtenido, pero en todos los casos se deben presentar ciertos documentos básicos:
Documentos obligatorios:
Según el valor del premio:
Con estas características, el Paisita Día continúa destacándose como un juego dinámico, accesible y atractivo dentro del mercado de apuestas en Colombia.