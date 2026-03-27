Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, viernes 27 de marzo de 2026

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El chance Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde hace parte de la tradición diaria de miles de apostadores.
El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 27 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Desde 2025, este sorteo incorporó una nueva opción para los jugadores: la “quinta balota” o número adicional, una alternativa que aumenta las probabilidades de obtener mayores premios si se acierta junto con el resultado principal.
Las apuestas en Paisita Día van desde los $500 hasta los $25.000. Para ganar, es fundamental que el número elegido coincida exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.
Los sorteos de Paisita Día se realizan todos los días en los siguientes horarios:
Los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después de cada sorteo a través de los canales oficiales.
Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, en las que el premio depende del número de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
El proceso de reclamación de premios varía según el monto ganado, pero en todos los casos se exigen unos documentos básicos:
Documentos fundamentales:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
Con estas condiciones, Paisita Día continúa posicionándose como una opción accesible y dinámica dentro del mercado de juegos de azar en Colombia.