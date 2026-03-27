Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, viernes 27 de marzo de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde hace parte de la tradición diaria de miles de apostadores.



Número ganador de Paisita Día hoy, viernes 27 de marzo de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 27 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este sorteo incorporó una nueva opción para los jugadores: la “quinta balota” o número adicional, una alternativa que aumenta las probabilidades de obtener mayores premios si se acierta junto con el resultado principal.

Las apuestas en Paisita Día van desde los $500 hasta los $25.000. Para ganar, es fundamental que el número elegido coincida exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.



A qué hora juega Paisita Día

Los sorteos de Paisita Día se realizan todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después de cada sorteo a través de los canales oficiales.



Cómo se juega el chance

Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, en las que el premio depende del número de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Requisitos para reclamar un premio de Paisita Día

El proceso de reclamación de premios varía según el monto ganado, pero en todos los casos se exigen unos documentos básicos:

Documentos fundamentales:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días) a nombre del titular del tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con estas condiciones, Paisita Día continúa posicionándose como una opción accesible y dinámica dentro del mercado de juegos de azar en Colombia.