Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 8 de agosto de 2026

El chance Paisita Día continúa siendo uno de los sorteos con mayor seguimiento en Antioquia, donde numerosos jugadores consultan diariamente las cifras oficiales para comprobar si su apuesta fue favorecida.

Resultado del Paisita Día hoy, sábado 8 de agosto de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 8 de agosto de 2026 es el 2634 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 2634

Últimas dos cifras: 34

Últimas tres cifras: 634

La quinta:



Horario del sorteo Paisita Día

El Paisita Día cuenta con jornadas establecidas para cada día de la semana, por lo que los jugadores pueden conocer con anticipación cuándo consultar las cifras oficiales.



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Después de cada sorteo, los resultados son difundidos mediante canales oficiales y puntos de venta autorizados.



Cómo jugar el chance Paisita Día

El juego cuenta con diferentes modalidades que permiten elegir la cantidad de cifras y la forma en que deben coincidir con el resultado oficial:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar su posición.

acertar las cuatro cifras sin importar su posición. 3 cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en el orden correcto.

coincidir con las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras independientemente del orden.

acertar las tres cifras independientemente del orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra sorteada.

Estas modalidades permiten escoger entre diferentes alternativas de premio según el tipo de apuesta realizada.

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Cuánto cuesta jugar el Paisita Día

Los jugadores pueden participar con diferentes montos, de acuerdo con el valor que decidan destinar a la apuesta:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Para hacer efectivo el cobro de un premio, el ganador debe presentar la documentación requerida y cumplir con las condiciones establecidas según el monto obtenido.



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Menor a 48 UVT: únicamente se solicita la documentación básica.

únicamente se solicita la documentación básica. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Mayor a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente, con una expedición no superior a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con una amplia tradición en Antioquia, sorteos frecuentes y distintas posibilidades de apuesta, el Paisita Día permanece entre los chances más consultados por los jugadores en Colombia.