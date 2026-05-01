Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, viernes 1 de mayo de 2026

El chance Paisita Día se consolida como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, con una alta participación, especialmente en el departamento de Antioquia.



Resultado del Paisita Día hoy, viernes 1 de mayo de abril de 2026

El número ganador del chance Paisita Día para este viernes 1 de mayo de 2026 fue el en minutos. La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza diariamente en horarios establecidos, lo que permite a los jugadores consultar los resultados en momentos precisos:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después del sorteo a través de canales autorizados y puntos de venta.



Cómo jugar el chance Paisita Día

El Paisita Día es una de las modalidades más accesibles del chance en el país. Para participar, los jugadores deben elegir un número y acertar el resultado oficial según el tipo de apuesta seleccionada.

Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten ajustar la apuesta de acuerdo con el nivel de riesgo y la probabilidad de acierto.



Cuánto cuesta apostar

El juego ofrece un rango de inversión flexible, adaptado a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Para reclamar un premio, es obligatorio presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad y una fotocopia legible.

Los requisitos varían según el monto ganado:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Mayor a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Con reglas claras, múltiples alternativas de apuesta y un proceso definido para el cobro de premios, el Paisita Día continúa posicionándose como una de las opciones más populares dentro del chance en Colombia.