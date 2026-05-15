Paisita Día, resultado del último sorteo hoy viernes 15 de mayo de 2026

El chance Paisita Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de apostadores siguen diariamente los resultados de este tradicional sorteo.



Resultado del Paisita Día hoy, viernes 15 de mayo de 2026

El número ganador del Paisita Día para este viernes 15 de mayo de 2026 fue el en minutos. La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

El Paisita Día realiza sus sorteos todos los días en horarios establecidos, lo que facilita la consulta rápida de resultados:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Pocos minutos después de cada sorteo, los resultados oficiales son publicados en canales autorizados y puntos de venta.



Cómo jugar el chance Paisita Día

Este juego se caracteriza por su fácil acceso, ya que permite participar con apuestas desde montos bajos. Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial según la modalidad seleccionada.

Las principales modalidades de apuesta son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto

acertar las cuatro cifras en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

acertar las cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto

acertar las tres últimas cifras en orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto mediante apuestas más sencillas.



Cuánto cuesta apostar

El Paisita Día ofrece un rango de apuestas flexible, adaptado a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

El proceso de cobro depende del valor del premio obtenido, aunque siempre se deben presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Gracias a sus sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y reglas claras para reclamar premios, el Paisita Día sigue consolidándose como una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.