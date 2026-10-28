Paisita Noche: resultado del sorteo hoy miércoles 28 de septiembre de 2026

El chance Paisita Noche es uno de los juegos de azar que despierta interés entre los apostadores de Antioquia y otras regiones de Colombia. Esta modalidad permite realizar apuestas con diferentes combinaciones numéricas y contempla una quinta balota, que corresponde a una cifra adicional asociada al resultado principal.

Resultado del Paisita Noche del 28 de octubre de 2026

El número ganador del sorteo del Paisita Noche del miércoles 28 de octubre de 2026 fue el: (en minutos). Quienes participaron en esta jornada pueden revisar las cifras para comprobar si acertaron alguna de las modalidades disponibles. Estos fueron los datos principales del resultado:

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Número ganador:

Últimas dos cifras:

Últimas tres cifras:

Los jugadores deben consultar los resultados a través de los canales oficiales del sorteo o en los puntos de venta autorizados. Asimismo, es recomendable conservar el tiquete de la apuesta en buenas condiciones, ya que este documento puede ser necesario para verificar la jugada y adelantar el proceso de reclamación de un premio, si corresponde.

¿A qué hora se juega el Paisita Noche?

El Paisita Noche realiza sorteos todos los días, con horarios que varían según el día de la semana. Por esta razón, es importante tener en cuenta la programación antes de participar.



Los horarios habituales son los siguientes:

De lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y días festivos: 8:00 p. m.

Los participantes pueden realizar sus apuestas de acuerdo con las modalidades disponibles y los valores establecidos para cada una. El monto mínimo es de $500, mientras que el máximo puede llegar a $25.000, dependiendo del tipo de jugada seleccionada.

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¿Cómo ganar el premio mayor del Paisita Noche?

Para aspirar al premio mayor, el jugador debe acertar las cuatro cifras del número ganador y mantener exactamente el mismo orden en el que fueron anunciadas en el resultado oficial.

Por lo tanto, no basta con elegir los mismos números: la posición de cada cifra es determinante para esta modalidad. Las condiciones y los premios pueden variar según el tipo de apuesta realizada, de modo que es aconsejable revisar las reglas correspondientes antes de jugar.

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¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Paisita Noche?

El juego cuenta con diferentes modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras que el participante quiera acertar y la forma en que se realice la apuesta.



Cuatro cifras directo o superpleno: c onsiste en acertar las cuatro cifras del número ganador y conservar el mismo orden.

onsiste en acertar las cuatro cifras del número ganador y conservar el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras del resultado oficial en el mismo orden.

requiere acertar las tres últimas cifras del resultado oficial en el mismo orden. Combinado de tres cifras: premia el acierto de las tres cifras finales, aunque estén en una posición diferente.

premia el acierto de las tres cifras finales, aunque estén en una posición diferente. Dos cifras o pata : consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar la última cifra sorteada.

Las condiciones y valores de los premios dependen de la modalidad elegida y de las reglas vigentes establecidas por el operador.

¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Las personas que resulten ganadoras deben presentar la documentación exigida por el operador para validar el tiquete y realizar el proceso de cobro.

Los documentos básicos son:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: requieren la documentación básica.

requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: también requieren una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Antes de iniciar el trámite, los ganadores deben confirmar con el operador los documentos y plazos correspondientes al premio obtenido.