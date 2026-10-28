Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy miércoles 28 de octubre de 2026

El Super Astro Sol es una modalidad de juego de azar que combina un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, con uno de los 12 signos del zodiaco. Para ganar, los participantes deben acertar la combinación establecida en el sorteo oficial.

Resultado del Super Astro Sol de hoy

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El resultado del sorteo de este miércoles 28 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Los jugadores deberán verificar las cifras oficiales y compararlas con los datos registrados en su tiquete.

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

Signo zodiacal: pendiente de publicación.

La recomendación es consultar los resultados en los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para facilitar la validación de una posible ganancia.

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¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

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Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican minutos después de cada jornada en los canales autorizados y puntos de venta.

¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

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Para participar, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. La combinación ganadora se determina durante el sorteo oficial.

Las opciones para apostar son las siguientes:

Seleccionar un número entre 0000 y 9999. Escoger uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Elegir la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos zodiacales. Registrar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete.

¿Dónde se puede jugar Super Astro Sol?

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Las apuestas se realizan en puntos de venta autorizados distribuidos en ciudades y municipios de Colombia. Para garantizar la validez de la jugada, se recomienda comprar el tiquete únicamente en establecimientos habilitados.

¿Cuánto cuesta apostar en el Super Astro Sol?

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Los jugadores pueden participar con diferentes presupuestos, dentro de los siguientes límites:

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Los ganadores deben presentar los documentos exigidos para validar el tiquete y tramitar el pago.

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Documentos básicos:

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:

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Premios inferiores a 48 UVT: se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: también es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, además de la documentación anterior. El pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Con una mecánica que combina cifras y signos zodiacales, varias modalidades de apuesta y sorteos de lunes a sábado, el Super Astro Sol continúa entre las alternativas de juego de azar disponibles en Colombia.