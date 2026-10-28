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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy miércoles 28 de octubre de 2026

Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy miércoles 28 de octubre de 2026

El chance Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Este miércoles 28 de octubre de 2026, los apostadores pueden consultar el resultado del sorteo, verificar las cifras ganadoras y conocer cuánto paga cada modalidad de apuesta.

Logo del chance Dorado Tarde.
Logo del chance Dorado Tarde. Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

El chance Dorado Tarde es uno de los juegos de azar disponibles en Colombia. Los resultados oficiales permiten a los participantes comprobar si acertaron el número ganador y si tienen derecho a reclamar un premio.

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Número ganador del Dorado Tarde de hoy

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Resultado del último sorteo de Caribeña Día hoy miércoles 28 de octubre de 2026

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El resultado del sorteo de este miércoles 28 de octubre de 2026 es el 8870 - 8. Los jugadores deben verificar las cifras oficiales y comparar el resultado con los números registrados en sus tiquetes.

  • Número ganador: 8870
  • Dos últimas cifras: 70
  • Tres últimas cifras: 870
  • La quinta: 8
Resultado Dorado Tarde.

Se recomienda consultar los resultados en los canales autorizados y verificar el tiquete en un punto de venta para confirmar si obtuvo algún premio.

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

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El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados suelen publicarse pocos minutos después de finalizar el sorteo, a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

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Los domingos y festivos no se realizan sorteos de este juego.

¿Cuánto paga el Dorado Tarde por cada apuesta?

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El plan de premios establece diferentes pagos según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los premios se distribuyen de la siguiente manera:

  • Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces el valor apostado.
  • Tres últimas cifras directas: paga 400 veces el valor apostado.
  • Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces el valor apostado.
  • Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado.
  • Una cifra o uña: paga cinco veces el valor apostado.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio?

Para reclamar un premio del Dorado Tarde, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000, los ganadores deben cumplir los requisitos establecidos por Paga Todo.

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Entre las condiciones se encuentran:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original, en buen estado y debidamente diligenciado.
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, documento requerido para el trámite.

Es importante conservar el tiquete sin tachones, enmendaduras ni inconsistencias, ya que cualquier alteración puede afectar el proceso de validación y pago del premio.

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