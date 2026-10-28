Resultado del último sorteo de Caribeña Día hoy miércoles 28 de octubre de 2026

El chance Caribeña Día es uno de los juegos de azar tradicionales de Colombia. Sus sorteos y la consulta de los resultados hacen parte de las opciones habituales para quienes participan en este tipo de apuestas.

Número ganador del Caribeña Día de hoy

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El resultado del sorteo de este miércoles 28 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Los jugadores podrán verificar los datos oficiales y comprobar si su tiquete coincide con alguna de las cifras premiadas.

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

La quinta: pendiente de publicación.

Se recomienda revisar el resultado en los canales autorizados y verificar el tiquete con un vendedor.

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¿A qué hora juega el Caribeña Día?

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El sorteo del Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse poco después de esa hora, cuando termina el proceso del sorteo y se publican los números ganadores.

¿Cómo jugar el chance Caribeña Día?

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El juego ofrece varias modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Los participantes pueden elegir el monto de su apuesta dentro de los siguientes límites:

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Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Estos valores permiten ajustar la apuesta de acuerdo con el presupuesto de cada jugador.

¿Qué se necesita para reclamar premios del Caribeña Día?

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Para cobrar un premio, se debe presentar el tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras; el documento de identidad original y una fotocopia legible.

Los requisitos adicionales dependen del monto ganado:

Premios inferiores a 48 UVT: se solicitan los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos de lunes a sábado, distintas modalidades de apuesta y requisitos específicos para el cobro, Caribeña Día continúa entre las opciones de chance disponibles para los jugadores en Colombia.