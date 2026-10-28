Resultado del último sorteo de Paisita Día hoy miércoles 28 de octubre de 2026

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Antioquia. Sus sorteos se transmiten por Teleantioquia, lo que permite a los participantes seguir en vivo el anuncio de los resultados oficiales.

Número ganador del Paisita Día hoy, miércoles 28 de octubre

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El resultado del sorteo de este miércoles 28 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Los jugadores deberán comparar las cifras oficiales con las registradas en sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

La quinta: pendiente de publicación.

Desde 2025, el juego permite agregar una quinta balota o número adicional, que puede aumentar el valor del premio cuando se cumplen las condiciones de acierto correspondientes.

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Las apuestas van desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número elegido debe coincidir con las cuatro cifras del resultado oficial, en el mismo orden, de izquierda a derecha.

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¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo se realiza todos los días, con los siguientes horarios:

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De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y días festivos: 2:00 p. m.

Los resultados pueden consultarse a través de los canales autorizados una vez finaliza cada sorteo.

¿Cómo se juega Paisita Día?

El juego ofrece varias modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio?

Los requisitos dependen del monto ganado. Para iniciar el trámite, se deben presentar los siguientes documentos básicos:

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Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar y presentar el formulario SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Se recomienda verificar los resultados oficiales y confirmar con el operador las condiciones vigentes antes de iniciar el trámite de reclamación.