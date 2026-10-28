Resultado del último sorteo de Chontico Día hoy miércoles 28 de octubre de 2026

El Chontico Día es uno de los juegos de chance más populares del Valle del Cauca y reúne a miles de participantes que siguen sus resultados diariamente.

Número ganador del Chontico Día hoy, miércoles 28 de octubre

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El resultado del sorteo de este miércoles 28 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Los jugadores podrán comparar las cifras oficiales con las de sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

La quinta: pendiente de publicación.

Se recomienda consultar los resultados a través de los canales autorizados y verificar el tiquete con el vendedor correspondiente.

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¿A qué hora juega el Chontico Día?

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El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora en los canales autorizados y puntos de venta.

Además, el sorteo se transmite en vivo, lo que permite seguir el anuncio del número ganador en tiempo real.

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¿Cómo se juega el Chontico Día?

El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta, según las cifras que se elijan y el orden en que coincidan con el resultado oficial:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

Los valores de las apuestas permiten participar con distintos presupuestos:

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Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Requisitos para reclamar un premio del Chontico Día

Para cobrar un premio, se debe presentar la documentación requerida según el monto ganado.

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Documentos básicos

Tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria a nombre del ganador, con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de iniciar el trámite, se recomienda verificar el resultado oficial y confirmar las condiciones de reclamación en un punto autorizado.